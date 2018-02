"Minunea din orasul iernii" Ion Alexandru, despre echipa care a surprins Europa in acest sezon de Europa League

Ostersunds a fost eliminata de Arsenal in 16-imile Europa League, insa a reusit sa castige partida retur de pe Emirates!

Autor: Ion Alexandru



Doar 50 de mii de oameni locuiesc in Ostersund, orasul de la Cercul Polar in care s-a scris cea mai frumoasa poveste despre fotbal a acestui sezon. Poreclit „Orasul Iernii”, Ostersund a descoperit fotbalul acum 7 ani cand un fost locotent colonel care a luptat in anii 90 in Bosnia si Congo a preluat clubul. „Acum suntem in liga a 4-a, dar vom juca in Champions League. Ce poate fi greu? Nimeni nu trage in tine la fotbal!” le-a spus Daniel Kindberg la prima sedinta a noului Consiliu de Administratie suedezilor care se uitau mirati la el. Fostul militar l-a adus din Anglia pe managerul Graham Potter, care a jucat in Premier League la Southampton si a inceput constructia unui club puternic.

Viziunea lui Kindberg a fost total diferita. Fara investitii majore, suedezul a gandit un club ca o academie de sport, arte si scoala. Fiecare fotbalist selectat a fost intrebat ce ii place pentru a se dezvolta intr-un club fara presiune si a veni cu placere la fotbal. Astfel, jucatorii adusi din Africa sau Asia au primit gratuit lectii de engleza si suedeza, dar si cursuri de arte sau muzica. Scopul a fost integrarea lor in comunitate.

