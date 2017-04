MINUNEA AJAX a dat lovitura cu Schalke! Ajax s-a calificat in 10 oameni dupa 2 goluri in prelungiri! VIDEO

Ajax a reusit sa treaca in semifinalele Europa League desi a jucat in 10 oameni dupa ce romanul Hategan l-a eliminat pe Veltman.

Ajax Amsterdam s-a calificat in semifinalele Europa League dupa ce s-a impus cu scorul de 2-0 in turul cu Schalke si a pierdut returul cu 2-3. Joi seara, pentru Schalke au marcat Goretzka '53, Burgstaller '56 si Caligiuri '101, iar pentru Ajax Viergever '111 si Younes '120. in minutul 80, de la Ajax a fost eliminat Veltman.

"Nu a fost cel mai bun meci al nostru, dar nu am cedat. Echipa a inscris si am crezut pana la final. Acum, dupa ce am trecut de sferturi, vom vedea ce va fi la tragerea la sorti. Ce echipa vreau sa evit? Pe Celta, pentru ca am intalnit-o deja", a spus antrenorul lui Ajax, Peter Bosz.

De cealalta parte, Markus Weinzierl, antrenorul Schalke 04, a declarat ca echipa sa ar fi meritat sa treaca de Ajax. "Meritam sa ne calificam. Totusi, vreau sa imi felicit echipa. A jucat bine", a afirmat tehnicianul.