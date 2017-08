IRONII pe Facebook! Mihai Stoica, sarcastic dupa infrangerile echipelor romanesti! Ce mesaj a postat

Directorul sportiv al Stelei, Mihai Stoica, nu si-a pastrat neutralitatea fata de rezultatele slabe ale echipelor romanesti din cupele europene.



Dupa terminarea meciurilor lui Dinamo si Craiovei, Mihai Stoica a postat pe Facebook mesajul "Decat :) Steaua Bucuresti", semnaland ca stelistii sunt singurii calificati mai departe, in play-off-ul Ligii Campionilor.

Viitorul a ratat calificarea, dar mai are o sansa in play-off-ul Europa League, in timp ce Astra, Dinamo si Craiova au pierdut in turul al 3-lea preliminar din Europa League.