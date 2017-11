"Mi-am vazut inmormantarea in direct". Declaratia cu care Montella a surprins dupa inca un egal al Milanului: italienii nu sunt siguri de primavara UEL

AC Milan a remizat si in mansa retur cu AEK Atena din grupele UEFA Europa League. Italienii au facut 0-0 cu elenii si nu au reusit sa isi asigure calificarea in primavara. Cu 8 puncte dupa 4 partide, echipa antrenata de Vicenzo Montella are inca doua razboaie de dus.

Cu o echipa plina de vedete si in contextul unor investitii masive facute in vara, Montella recunoaste ca presiunea este mare, mai ales dupa ce echipa sa a reusit sa castige un singur meci din cele 7 disputate in ultima luna, pierzand duelurile importante cu Roma, Inter si Juventus.

Intrebat daca resimte presiune din partea conducerii si a fanilor, el a raspuns la conferinta de presa.

"Asist la meciuri ca si cum mi-as urmari inmormantarea in direct. Treaba asta te face sa vezi lucrurile altfel. Dar lasand gluma la o parte, clubul are in continuare incredere in mine si vom vedea ce se va intampla", a spus el.

"A fost o partida delicata, probabil si urmatoarele vor fi. Suso a avut o problema musculara, nu am vrut sa-l fortez. Dar probabil ca va juca in weekend", a adaugat el.

Italienii scriu ca Montella isi va juca postul la meciul din weekend cu Sassuolo.



"Cu toata sinceritatea, trebuie sa muncim mai mult. Vad o echipa dornica de munca, cu multa calitate, dar trebuie sa mai lucram la cateva aspecte", a conchis el.