"Mergem la Milano cu calificarea inca deschisa!" Ce a declarat singurul italian din echipa Craiovei pentru presa straina

Mijlocasul italian, Fausto Rossi, a transmis ca el crede in sansa Craiovei si ca merge la Milano sa lupte pentru calificare.

"Clubul nu a mai participat intr-o cupa europeana de 17 ani, iar partida tur a fost asteptata. Mergem la Milano cu calificare inca deschisa, stim bine ca este foarte dificil, dar la fel cum am jucat si meciul tur, la fel vom juca si in retur", a spus Rossi pentru jurnalistii de la TuttoJuve.

Italianul a declarat ca se simte foarte bine in Romania si ca s-a acomodat repede. "Daca as fi ramas in Serie B ar fi fost toul diferit, dar din pacate am retrogradat. Am venit la Craiova pentru ca m-a contactat direct mister (n.r. antrenorul Devis Mangia), iar dupa trei zile mi-a facut o impresie buna", a spus jucatorul.

Milan a invins-o pe Craiova pe teren propriu cu scorul de 0-1. Returul de pe San Siro dintre AC Milan si Craiova va fi in direct la ProTv, joi, de la ora 21.45!