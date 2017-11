Meciul de 1 milion de euro, impotriva unui adversar "degeaba"! Lugano nu mai are sanse la calificare, lupta se da tot intre Steaua si Plzen. Situatia grupei

Viktoria Plzen 2-0 Steaua | Ros-albastrii au pierdut la Plzen si dau batalia pentru primul loc tot impotriva cehilor, insa o vor face de la distanta, in ultima etapa a grupei G.

Lugano a invins-o cu 1-0 pe Hapoel Be'er Sheva pe teren propriu, cu golul marcat de brazilianul Carlinhos in minutul 50. Chiar si asa, elvetienii au spus "la revedere" calificarii. Plzen, dupa 2-0 cu Steaua, e in primavara europeana, avand 3 puncte avans si avantajul rezultatelor directe.

In ultima etapa, Steaua o va intalni pe FC Lugano pe teren propriu, in timp ce Viktoria Plzen se va deplasa in Israel, pentru meciul cu Hapoel Be'er Sheva. Atat Lugano, cat si Hapoel, vor juca doar pentru onoare, ele nemaiavand miza calificarii.

Gigi Becali le-a transmis jucatorilor inca de pe acum: "Cu Lugano treubie sa jucam fotbal, nu asa! Jucam pe 1 milion de euro, atat luam pentru calificarea de pe primul loc!".

Situatie grupei G