Meci nebun intre AC Milan si Borussia Dortmund in China! Cat era scorul in minutul 24

AC Milan joaca 2 partide amicale foarte tari inainte de dubla cu CSU Craiova din Europa League.

Echipa care a cheltuit cei mai multi bani in aceasta vara in Europa, AC Milan, a plecat intr-un mini-turneu de pregatire in China inainte de startul sezonului. Acolo va juca impotriva celor de la Borussia Dortmund si Bayern Munchen, urmand ca apoi sa vina in Romania pentru duelul cu CSU Craiova.

Partida cu Borussia Dortmund de astazi a avut un start fulminant! Dortmund a inscris rapid de 2 ori prin Sahin (16) si Aubameyang din penalty (20). Milan a redus din diferenta prin Carlos Bacca.