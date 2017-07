"Ma tem mai mult de Craiova decat de grupe!" Montella vorbeste despre cea mai mare problema a lui Milan inainte de meciul cu Craiova

CSU Craiova o intalneste pe AC Milan in turul 3 preliminar Europa League, joi, de la 21:00.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

"Ma tem mai mult de Craiova decat de grupe", spune antrenorul lui Milan, Vincenzo Montella.

Chiar daca italienii au zdrobit-o pe Bayern in ultimul amical, 4-0, Montella spune ca jucatorii sai nu sunt in cea mai buna forma inainte de meciul cu Craiova.

"As fi multumit sa am opt fotbalisti la 70 la suta din capacitate, insa nici de-asta nu sunt prea sigur", a adaugat fostul atacant al lui AS Roma.



Craiova - Milan se joaca joi seara la Severin, cu un stadion arhiplin.