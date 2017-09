LORDUL s-a intors! Bendtner, assist genial in Europa League: danezul a dat si un gol pentru Rosenborg | VIDEO

Nicklas Bendtner a dat un gol si o pasa de gol in victoria 3-1 a lui Rosenborg cu Vardar Skopje.

Atacantul danez Nicklas Bendtner si-a regasit forma de altadata. Varful trecut in ultimii ani si pe la Juventus, Wolfsburg ori Nottingham Forest pare sa se simta excelent in tricoul lui Rosenborg.



Autor a 14 reusite in 22 de meciuri de campionat pentru Rosenborg, Bendtner a reusit sa puncteze pentru a doua oara in actuala editie a grupelor UEFA Europa League.



Danezul a marcat un gol din penalty in victoria lui Rosenborg de aseara, 3-1 cu Vardar. Acesta a dat si un assist superb, cu calcaiul, pentru Hadenstad.