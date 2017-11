Liderul din Serie A, doua foste finaliste ale UCL sau "cosmarul" Partizan. SIMULARE: Cum ar arata adversarele Stelei daca astazi ar fi tragerea la sorti pentru primavara

Steaua a obtinut 10 puncte in primele 4 etape ale grupei din Europa League si e una dintre cele 5 formatii care si-au asigurat biletele pentru primavara europeana. Alaturi de echipa lui Dica mai sunt Arsenal, Lazio, Zenit si Dinamo Kiev.

Stelistii sunt in primavara europeana, dar vor juca in ultimele doua partide ale grupei, cu Plzen si Lugano, pentru a-si asigura prima pozitie, cea care le va aduce, macar in teorie, un adversar mai slab.

Desi castigatoarele grupelor ar trebui sa intalneasca in teorie echipe mai "slabe", realitatea e alta. Ocupantele locurilor 2 sunt formatii puternice. In plus, alte patru formatii din Champions League (cele mai slabe locuri 3) le pot iesi in cale stelistilor.

Simulare: lista posibililor adversari

Daca astazi ar fi tragerea la sorti a saisprezecimilor Europa League, formatiile ar fi impartite in doua urne. In prima, cea a favoritelor, ar intra castigatoarele grupelor si cele mai bune locuri 3 din Champions League. In cea de-a doua s-ar regasi locurile 2 si cele mai slabe locuri 3 din UCL.

Locurile 2 in acest moment in UEL: Astana, Partizan, Braga, AEK Atena, Lyon, Sheriff Tiraspol, Steaua Rosie Belgrad, Marseille, Zorya, OGC Nice, Real Sociedad

Locurile 3 in UCL: CSKA Moscova, Celtic, Atletico Madrid, Sporting, Spartak Moscova, Napoli, RB Leipzig, Borussia Dortmund.



Cele mai slabe locuri 3 din UCL: Napoli, Borussia Dortmund, Celtic, CSKA