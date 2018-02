LAZIO - STEAUA, RETUR // ULTIMA ORA: Becali a mai scos un jucator din lotul lui Dica! Inca o victima, dupa Enache: "E DIN ALT FILM"

Lazio - Steaua e maine seara, ora 20:00, IN DIRECT la ProTV si pe www.sport.ro. Comentam partida si pe Facebook/Sport.ro



Gigi Becali a anuntat scoaterea lui Gabi Enache din echipa Stelei, suparat fiind pe prestatia acestuia din meciul cu Dinamo. La scurt timp, jucatorul a fost sarit din schema pentru deplasarea de pe Olimpico, pentru returul cu Lazio (maine seara, ora 20:00, IN DIRECT la ProTV).

Gabi Enache nu este, insa, singura victima. Alti doi jucatori au fost lasati acasa de Dica. Unul dintre ei, Denis Alibec, este accidentat!

Cel de-al treilea jucator care nu a facut deplasarea in Italia este Ionut Larie, si el criticat de patronul Becali in acest inceput de an.

Dupa meciul cu Gaz Metan, Becali spunea despre Larie ca "e din alt film".