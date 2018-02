LAZIO - FCSB, JOI, PRO TV // Simone Inzaghi avertizeaza inaintea returului: "O sa atacam cu toate fortele, va fi cea mai buna echipa posibila!"

Marele meci va fi in direct la Pro TV de la ora 20.00!

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Steaua "este o echipa foarte organizata", a declarat miercuri antrenorul lui Lazio, Simone Inzaghi, intr-o conferinta de presa in ajunul meciului de la Roma cu vicecampioana Romaniei, din returul saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal

"E o echipa foarte organizata, care in meciul de la Bucuresti nu s-a gandit doar sa se apere, ci a si atacat. Are jucatori de calitate, trebuie sa fim foarte atenti", a spus Inzaghi in conferinta de presa de astazi.

Intrebat daca Europa League este mai putin importanta pentru echipa sa decat campionatul, Inzaghi a raspuns: "Le-am spus baietilor: trebuie sa o luam meci de meci. Maine jucam cu Steaua, intr-o competitie in care in sezonul trecut am facut mari sacrificii ca sa ne calificam. Vom incerca sa atacam cu toate fortele, aliniind cea mai buna formatie posibila. Vom avea doua antrenamente, vom vedea cum s-au recuperat cei care au jucat cu Verona (2-0 luni in Serie A -n. r.)".

"Vrem sa repetam evolutia de la Bucuresti, insa cu alt rezultat: trebuie sa fim foarte lucizi, sa facem un meci agresiv. Putem da un gol, dar si sa primim unul", a afirmat tehnicianul printre ai carui jucatori este si fundasul Stefan Radu, cel care nu a fost insa convocat pentru partida de maine seara..

Potrivit lui Inzaghi, jucatorii lui Lazio "trebuie sa fie agresivi, stiind insa ca nu trebuie sa ia gol".

Agerpres