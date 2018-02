LAZIO - STEAUA // Intra bombardierii! Asta este ECHIPA DE START pentru batalia de pe Olimpico! Cum va arata Lazio si ce 11 poate alinia Dica drept raspuns

Lazio - Steaua, joi seara, 20:00, IN DIRECT la ProTV

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Lazio a pus capat seriei negre de 5 meciuri fara victorie si a batut-o pe Verona in campionat cu 2-0, cu golurile "bombardierului" Immobile, cel mai bun marcator al Europei in momentul de fata. Italienii se concentreaza acum pe returul cu Steaua, transmis joi seara, 20:00, IN DIRECT la ProTV. Meciul pleaca de la 1-0 pentru stelisti.

Jurnalistii italieni sustin ca Simone Inzaghi s-a hotarat deja asupra 11-lui pe care il va alinia pe Olimpico impotriva Stelei.

Potrivit presei italiene, Lazio este in egala masura de obtinerea unui loc de Champions League in Serie A, dar este constienta ca Europa League reprezinta o sansa chiar mai mare de a prinde un loc in sezonul viitor al celei mai puternice competitii intercluburi din lume.

In aceste conditii, Inzaghi s-a hotarat sa mizeze pe majoritatea "greilor". Exceptia ar putea face aparitia brazilianului Felipe Luis in aparare, un fotbalist care nu este ocnsiderat titular cert.

Italienii scriu ca Inzaghi nu va renunta la sistemul 3-5-1-1, dar va schimba mai multe nume.

Echipa lui Lazio, potrivit presei italiene: Strakosha - Caceres, Felipe Luis, Radu Stefan - Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Parolo, Lukaku - Anderson - Immobile

Cum ar putea raspunde Dica

De cealalta parte, Nicolae Dica se vede obligat sa schimbe o piesa extrem de importanta la mijlocul terenului. Pintilii a luat galben la meciul tur si este suspendat pentru partida de joi. Totusi, Steaua a aratat ca se poate descurca fara el, dupa ce a jucat in repriza a doua a meciului de pe National Arena cu un cuplu median format din Nedelcu si Teixeira.

Echipa probabil a Stelei: Vlad - Benzar, Planic, Gaman, Morais - Nedelcu, Teixeira - Man, Budescu, Tanase - Gnohere