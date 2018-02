LAZIO - STEAUA, JOI, PRO TV // Un jucator este OUT dupa meciul cu Dinamo! Nu face deplasarea la Roma si nu mai are voie sa se antreneze cu echipa!

Meciul cu Dinamo i-a semnat sentinta unuia dintre cei mai putini populari stelisti.

"Eu nu-l mai tin in lot pe Enache" a spus Gigi Becali imediat dupa partida cu Dinamo la Pro X iar patronul Stelei l-a convins pe Nicolae Dica sa-l asculte! Partida cu Dinamo i-a semnat sentinta jucatorului venit de la Astra, el nefiind in lotul echipei pentru partida de la Roma de joi care va fi in direct la Pro TV!

Mai mult, Enache nu a fost lasat sa se antreneze astazi cu restul echipei! Fundasul de 27 de ani va mai evolua doar in liga 3-a pentru echipa secunda a clubului daca nu il convinge pe Becali sa-si schimbe decizia!

Gabi Enache a ratat o ocazie uriasa din cativa metri la partida cu Dinamo si a fost considerat si unul dintre vinovatii principali la golurile marcate de Dinamo.

Steaua va pleca miercuri la Roma pentru partida retur cu Lazio.