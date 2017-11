"La el s-a piedut jocul! Nu stiu ce i se intampla, o sa ma duc in cantonament" Becali, dezamagit de doi jucatori, dar increzator: "Luam primul loc"

Viktoria Plzen 2-0 Steaua | Echipa lui Dica a pierdut primul meci in acest sezon al grupelor UEFA Europa League. Gigi Becali s-a declarat dezamagit la final, dar e sigur: "Vom termina pe primul loc". Acesta i-a criticat pe Junior Morais si Lucian Filip.

"Meciul mi s-a parut slab. In prima repriza am fost depasiti, nu am avut nerv. Dar parerea mea e ca jocul s-a pierdut la Junior Morais, acolo s-a pierdut, ambele goluri au venit pe partea lui. Si el parca a uitat fotbalul!

S-a vazut relaxarea, s-a vazut ca suntem calificati.

Aveam mare incredere in Filip, dar a fost depasit, parca a fost pe alta planeta. Morais la fel! Bine, primul gol al lor a fost din ofsaid si noi am avut si un 11 metri.

Problema a fost ca cehii ajungeau prea usor la poarta!

Pe Morais nu l-am recunoscut, chiar nu pot sa-mi dau seama ce se intampla cu el, a dat pase gresite, a fost pe langa.

Nu sunt, insa, suparat, ca nu am de ce. Avem 10 puncte oricum. Pentru primul loc ii batem oricum pe elvetieni. Daca Plzen face egal cu Be'er Sheva, nu ne ajunge. Ei trebuie sa bata si noi sa pierdem sau sa facem egal.

E adevarat ca erau in joc si 300.000 de euro, dar mai important e meciul cu Astra! Insa daca Morais mai joaca asa...

O sa vorbesc cu Morais, o sa il intreb daca are ceva probleme cu familia sau ceva. Sa-mi explice de ce joaca asa!

Mi-am pus baza in faptul ca suntem puternici pe axul central, cu Filip si Popescu, dar n-a fost asa. Puteau sa ne dea 4-5 goluri in prima repriza", a spus Gigi Becali la PRO X.