"L-am vazut eu pe Immobile! Hai sa va zic ceva". Becali, declaratie amuzanta! Singurele echipe la care se uita in Europa si fotbalistii pe care ii iubeste

Gigi Becali nu se teme de Lazio si e sigur: "Nu sunt la fel de puternici ca Sporting, de exemplu! I-am vazut in tur".

Patronul Stelei a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, el spunand ca titularizarea lui Immobile in primul 11 al lui Lazio reprezinta un pericol, insa nu unul chiar atat de mare. "Immobile nu e Suarez", spune Latifundiarul din Pipera.

"E adevarat, Anderson si Immobile au schimbat fata echipei cand au intrat. Dar nu stiu... Eu nu ii cunosc bine, ca nu ma uit la Lazio. Eu ma uit la Barcelona, ca-mi place Messi, si la PSG, ca-mi place cum dribleaza Neymar. Nici la Real Madrid nu ma uit!

Insa eu l-am vazut pe Immobile cat de marcator este! Nu e asa cum e Suarez sau cum e Ronaldo! Nu e nici macar Benzema!

In Italia poti sa fii golgheter, ca nu mai e Italia care a fost", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.