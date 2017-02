Vezi golul lui Keseru.

Keseru a intrat in teren in repriza a doua pentru Ludogorets si a dat singurul gol al echipei sale, in infrangerea surprizatoare in fata lui Copenhaga, pe teren propriu, cu 1-2.

Cosmin Moti a jucat tot meciul pentru bulgari.