"A fost offside CLAR la primul gol!" Razvan, suparat RAU dupa eliminarea din Europa League

Chiar daca a batut in tur cu 3-1, PAOK a ratat calificarea in grupele Europa League dupa ce a fost invinsa in retur cu 2-0 de suedezii de la Ostersunds.

Razvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a explicat eliminarea echipei sale din preliminariile Europa League. Acesta a spus ca a fost un rezultat foarte slab, la care nu se astepta, insa considera ca nu a fost numai vina jucatorilor sai. Antrenorul roman a acuzat arbitrajul, reclamand un offside la primul gol al suedezilor.

"Este cea mai rea situatie pentru noi, este si cel mai rau mod prin care imi puteam incepe aceasta aventura la PAOK. Nu ne-am asteptat la un asemenea rezultat si la ratarea calificarii. Asta e realitatea. Primul gol pe care l-am primit a din offside, o pozitie clara, si asta ne-a creat multe probleme pentru ca ne-am pierdut increderea.

PAOK a avut probleme in ultimii ani la meciurile din deplasare. Uneori, cand erau la acelasi nivel fizic cu advesarul, jucatorii nostri se impuneau prin calitate. Acum ne-a lipsit prospetimea fizica. Nu este o scuza, ci realitatea. Nu vreau sa fac comparatii cu ce a fost inainte, va spun doar ca adversarii nostri de acum au fost mult mai buni din punct de vedere fizic", a declarat Lucescu dupa meci.