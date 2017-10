Italienii au stat cu ochii pe fotbalistul de 50 de milioane al lui Becali: "A fost elementul negativ al Stelei!" Jucatorii care s-au remarcat dupa victoria cu Hapoel

Steaua a castigat meciul din deplasare cu Hapoel Beer Sheva, scor 2-1, victorie care asigura in proportie covarsitoare calificarea ros-albastrilor in primavara europeana.

Man, omul cotat de Gigi Becali la 50 de milioane de euro, a inceput meciul ca titular, insa nu a avut o evolutie satisfacatoare. Man a fost schimbat cu Florinel Coman in minutul 58, iar jurnalistii italieni nu l-au menajat.



"A fost elementul negativ din jocul echipei romanesti. Nu a intrat foarte bine in meci", au scris cei de la tuttomercatoweb.com.



Italienii i-au remarcat in schimb pe Florin Nita, care a avut doua interventii providentiale, si pe Gnohere, autorul celor doua goluri.