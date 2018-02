Inzaghi a rabufnit la conferinta de presa: "Steaua nu merita sa castige!" Singurul jucator care i-a placut: "Ne-a deranjat foarte mult!"

Steaua 1-0 Lazio. Steaua a castigat mansa tur a 16-imilor Europa League dupa golul lui Gnohere.

Steaua a obtinut prima victorie din istorie in fata unei echipe italiene. Gnohere a marcat un gol istoric in prima repriza.

Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio, a declarat la conferinta de presa ca echipa lui Dica nu merita sa castige acest meci si ca este increzator ca italienii se pot califica in returul de la Roma. Gnohere a fost remarcatul antrenorului italian: "Ne-a deranjat foarte mult!".

"Am avut ghinion, singurul lucru care nu s-a intamplat astazi a fost faptul ca nu am inscris. Din fericire, insa, mai este partida retur si daca vom juca la fel sunt sigur ca ne vom califica. E un moment de criza doar in ceea ce priveste rezultatele, pentru ca echipa joaca bine. Sunt increzator ca vor veni si rezultatele si asa trebuie sa fie si jucatorii. La gol nu trebuia sa facem greselile pe care le-am facut, dar in fotbal se mai intampla.



Speram ca saptamana viitoare sa ne facem suporterii fericiti. Ne asteptam la jocul celor de la FCSB, pentru ca evoluau pe teren propriu, si chiar daca nu meritau sa castige jocul din aceasta seara merita felicitati. Au jucatori valoroşi, Gnohere a facut un joc foarte bun si ne-a deranjat mult", a declarat Simone Inzaghi la conferinta de presa.