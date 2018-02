INVAZIE la Bucuresti: peste 1200 de fani Lazio la meci! "Nu beti pe strazi, puteti fi arestati!" :)

Fanii lui Lazio iau cu asalt capitala Romaniei pentru meciul cu Steaua din Europa League!

Peste 1200 de italieni vor fi pe National Arena maine seara, a anuntat Marco Canigiani, responsabilul de marketing al clubului din Roma.

"Mai mult de 1200 de suporteri vor veni cu echipa la Bucuresti. E foarte frumos sa-i avem alaturi. E foarte important sa respecte indicatiile de securitate", a spus Canigiani pentru postul de radio Lazio Style.

Printre recomandarile facute pe site-ul oficial al lui Lazio se numara si una referitoare la consumul de alcool in public. Lazialii sunt avertizati sa nu bea pe strazi pentru ca ar putea ajunge la inchisoare. :)

"Consumul de alcool e permis doar in puburi, restaurante si la terase. Daca beti in afara acestor zone, pe strada sau in mijloacele de transport, puteti fi arestati", sunt alarmati italienii.

Acoperisul National Arena a fost tras in aceasta dimineata si va fi lasat asa pana maine seara, dupa meci, din cauza conditiilor meteo de la Bucuresti.