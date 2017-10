Intre un bestseller cu Dortmund si o dubla accesibila cu Zorya. Cum poate arata primavara europeana pentru stelisti, dupa 9 puncte in 3 meciuri

Stelistii se afla intr-o galerie selecta alaturi de Arsenal, Lazio si Zenit, avand, precum formatiile enumerate, maximum de puncte in faza grupelor Europa League. Echipa lui Nicolae Dica e astfel favorita la calificarea in primavara europeana de pe primul loc al grupei din care face parte.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Invingatori si in meciul cu Hapoel Be'er Sheva, in deplasare, stelistii au intrat intr-o galerie selecta a formatiilor cu maximum de puncte in acest sezon al cupelor europene. In Europa League, doar Arsenal, Lazio si Zenit se mai afla ina ceeasi postura.

In aceste conditii, echipa antrenata de Nicolae Dica are prima sansa la calificarea in primavara europeana de pe primul loc al grupei din care face parte.

Statutul de castigatoare a grupei i-ar oferi formatiei ros-albastre un mare avantaj in faza saisprezecimilor de finala, avand astfel sansa de a evita formatiile mai multe formatii cu greutate.

Castigatoarele grupelor din UEL pot intalni in saisprezecimile de finala ale competitiei cele mai slabe locul 3 sosite din UEFA Champions League, precum si locurile 2 din celelalte grupe.

Situatia in acest moment

Cele mai slabe locuri 3 din UCL

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

CSKA Moscova

Celtic Glasgow

Locurile 2 in UEL

Villarreal

Young Boys Berna

Sporting Braga

AEK Atena

Lyon

Copenhaga

BATE Borisov

Viktoria Plzen (grupa Stelei)

Marseille

Zorya Luhansk

OGC Nice

Real Sociedad



7 decembrie e data la care se vor incheia grupele UEL

Pe 11 decembrie va avea loc tragerea la sorti sa saisprezecimilor, care se vor disputa in februarie 2018