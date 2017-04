INCREDIBIL! Motivul pentru care turcii au intrat cu BOMBE artizanale pe stadionul lui Lyon! Ce eroare au facut gazdele

Aproximativ 20.000 de suporteri turci au facut scandal monstru la intalnirea dintre Lyon si Besiktas din Europa League.

Meciul dintre Lyon si Besiktas din sferturile Europa League era deja considerat de risc ridicat in urma atentatelor de marti de la autocarul Borussiei Dortmund. Partida a inceput cu 46 de minute intarziere pentru ca suporterii turci i-au atacat cu bombe artizanale pe francezi, iar acestia au fugit in mijlocul gazonului. Au fost incidente cu politia si inainte de meci in jurul arenei, iar acestea au continuat chiar si pe gazon.

Francezii au gasit deja mai multe explicatii pentru incidentele deosebit de grave de aseara. Organizatorii au vandut mai multe bilete fanilor turci dintr-o eroare de sistem, iar acestia au luat cu asalt stadionul lui Lyon din toate regiunile apropiate, mai ales din Germania.

Turcii voiau sa se foloseasca de meci pentru a manifesta impotriva referendumului de duminica din Turcia in care se va stabili daca tara lor va ramane republica parlamentara sau va deveni una prezidentiala, adica toata puterea sa fie preluata de Erdogan. Francezii i-au anuntat inainte de meci pe turci ca nu vor fi primiti in stadion cu alte insemne decat cele ale clubului lor, insa majoritatea turcilor au venit cu steaguri, fulare si sepci ale Turciei. Situatia a fost repusa sub control de fortele de ordine in 46 de minute, iar partida a inceput. Lyon s-a impus cu 2-1, dupa ce a fost condusa cu 1-0 de Besiktas.

Presedintele francezilor spune ca o mare parte din suporterii turci intrati pe stadionu nu au avut bilet. "Suporterii nostri nu au avut de ales si au invadat gazonul, turcii aruncau cu bombe artizanale, nu au avut de ales. Unii au fost raniti grav. O parte din suporterii turci nu au avut bilet. A fost o experienta dificila, credeam ca meciul nu se va mai disputa. In era digitala nu poti sa refuzi sa vinzi bilete cuiva. Noi am interzis vanzarea de bilete in strainatate pentru a evita anumite lucruri. Dar ei au fost foarte, foarte organizati. Au venit multi turci care nu aveau ce sa caute aici, au venit din Germania. Cineva le-a vandut biletele alea. Sunt oameni periculosi", a spus Jean-Michel Aulas, presedintele lui Lyon.

O imagine cu o fetita ce pare ca urmeaza sa fie lovita de o teava a fost surprinsa de Reuters.

Totusi, aceasta a fost impinsa de femeia care o insotea in arena.

Sursa foto: Reuters