Incredibil! Cati capitani de echipa a avut AC Milan in ultimii 35 de ani! Legendele care au scris istorie

In ultimii 35 de ani, AC Milan a avut doar 4 capitani. In aceeasi perioada, la Craiova, adversara sa din turul al treilea al preliminariilor Europa League, au existat 5 cluburi cu numele Universitatea.

Incepand cu 1982, AC Milan a avut doar patru capitani: Franco Baresi (1982-1997), Paolo Maldini (1997-2009), Massimo Ambrosini (2009-2013) si Riccardo Montolivo (2013-prezent). De altfel, Paolo Maldini, care a jucat pentru clubul milanez intre 20 ianuarie 1985 si 31 mai 2009 (24 de ani si 132 de zile), detine si recordul de cele mai multe meciuri in toate competitiile in tricoul Milanului (902), fiind si jucatorul care a evoluat cele mai multe partide in Serie A (647) si cele mai multe in cupele europene (97) pentru aceasta echipa. Baresi e pe locul doi in clasamentul meciurilor jucate pentru "Il Diavolo" (1977-1997, 719 meciuri), dar are cele mai multe trofee castigate (18 majore), iar Ambrosini ocupa locul 6 in acelasi clasament (1995-1997 si 1998-2013, 489 meciuri).

Stabilitatea clubul italian s-a transpus si in rezultate remarcabile, in aceasta perioada "rossonerri" castigand 8 titluri in Serie A (1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11), 1 Coppa Italia (2002-2003), 7 Supercoppa Italiana (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016), 5 Champions League (1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07), 5 Supercupa Europei (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Cupa Intercontonentala (1989, 1990) si 1 Campionat Mondial al Cluburilor (2007).

De altfel, si la nivel de actionariat lucrurile au stat la fel. Silvio Berslusconi a cumparata pachetul majoritar de actiuni in februarie 1986, de la presedintele Giuseppe Farina, a investit aproape 900 de milioane de euro, a cucerit 28 de trofee si l-a vandut in aceasta vara consortiului chinez Rossoneri Sport Investment Lux, condus de omul de afaceri Yonghong Li, pentru suma de 740 de milioane de euro. Ca o comparatie, fotbalul din Baniei a avut o existenta agitata in ultimele decenii, desi a castigat un titlu de campioana in Liga 1 (1991) si trei cupe ale Romaniei (1983, 1991, 1993). Clubul de fotbal Universitatea Craiova a avut mult mai multi actionari: Ministerului Invatamantului Public si Uniunea Nationala a Studentilor din Romania (1948-1991), Ministerului Invatamantului si Universitatea din Craiova (1991-1994), George Constantin Paunescu (1994-1998), George Ilinca (1998-2000), Gigi Netoiu (2000-2002), Dinel Staicu (2002-2005), Adrian Mititelu (2005-2011) si Primaria Municipiului Craiova si Mihai Rotaru (2013-prezent).

In aceeasi perioada (1982-2017), la Craiova au existat 5 cluburi cu numele Universitatea: CS Universitatea Craiova (1982-1991), Fotbal Club Universitatea Craiova (1991-1994), Asociatia Sportiva Fotbal Club Universitatea Craiova (1994-2002), Fotbal Club U Craiova S.A (2002-2011) si Clubul Sportiv U Craiova S.A (2013 - prezent), existand si o perioada de 2 ani de zile (2011-2013) cand Oltenia a fost privata de existenta echipei sale fanion, dupa ce clubul lui Adrian Mititelu a fost dezafiliat de FRF.