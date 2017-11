Impus de Becali, Vlad a devenit cel mai tanar portar roman in grupele unei competitii europene! Cum arata lista celor mai tineri debutanti

Calificati deja in primavara europeana, stelistii si-au permis sa alinieze in meciul cu Viktoria Plzen o echipa inedita. Dica a ascultat sfatul patronului si i-a bagat in primul 11 pe Andrei Vlad, Golofca si Man.

Impus de Becali in primul 11, Andrei Vlad a devenit cu ocazia meciului de la Plzen cel mai tanar portar roman debutant in grupele unei competitii europene.

La 18 ani, 7 luni si 8 zile, Andrei Vlad a devenit cel mai tanar portar roman in grupele unei competitii europene. Totodata, el a intrat in galeria celor mai tineri fotbalisti din Romania care joaca in competitiile continentale.

Andrei Vlad l-a depasit pe Valentin Cojocaru, care a evoluat pentru Steaua la varsta de 19 ani, 10 luni si 20 de zile, intr-un meci pierdut cu 0-3 in fata lui Rosenborg.

Totodata, Vlad a devenit si cel mai tanar stelist care joaca in Europa in ultimii 10 ani. Acesta l-a depasit pe Cosmin Matei, care a jucat intr-un Grasshopper Zurich - Steaua la varsta de 18 ani, 10 luni si 27 zile.

Cel mai tanar fotbalist roman din ultimii 10 ani utilizat in Europa este Sergiu Bus, care a evoluat pentru CFR Cluj la varsta de 16 ani, 9 luni si 25 zile.

10 cei mai tineri jucatori romani in Europa, in ultimii 10 ani

1. Sergiu Bus - 16 ani, 9 luni, 25 zile; in CFR Cluj - FK Sarajevo

2. Carlo Casap - 17 ani, 6 luni, 29 zile; in Viitorul - Gent

3. Denis Dragus - 18 ani, 1 luna, 18 zile; in Viitorul - Salzburg

4. Doru Dumitrescu - 18 ani, 2 luni, 10 zile; in Viitorul - Gent

5. Cristian Baluta - 18 ani, 4 luni, 28 zile; in Viitorul - Salzburg

6. Cosmin Matei - 18 ani, 10 luni, 27 zile; in Steaua - Grasshopper

7. Valentin Costache - 19 ani, 1 zi; in Dinamo - Bilbao

8. Alexandru Paun - 19 ani, 3 luni, 15 zile; in CFR - Jagodina

9. Razvan Ochirosii - 19 ani, 4 luni, 3 zile; in Steaua - Ujpest

10. Dragos Nedelcu - 19 ani, 5 luni, 12 zile; in Viitorul - Gent