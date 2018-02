Immobile: "Ne-am distrat putin!" Ce RECORD ISTORIC a incercat atacantul italian cu Steaua

Atacantii lui Lazio au zdrobit apararea Stelei.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Cu 22 de goluri in 22 de partide de campionat, Immobile era cel mai mare pericol al lui Lazio in partida cu Steaua. Atacantul a fost titular si a deschis scorul in minutul 7. El a marcat de trei ori in poarta lui Vlad, insa a avut mult mai multe ocazii de a marca. Inzaghi a vrut sa-l scoata de pe teren ca sa-l menajeze, insa atacantul a refuzat. Motivul? A incercat sa bata recordul de 4 goluri intr-un meci detinut chiar de antrenorul sau.

Immobile a dedicat reusitele mamei sale.



"Voiam sa intoarcem rezultatul din tur si am reusit cu mare stil. Echipa a demonstrat ca are caracter. Am muncit mult pentru a ajunge in Liga Europa si ar fi fost pacat sa fim eliminati in 16-imi. Unele goluri sunt rezultatul muncii intregii echipe. Sunt mandru ca am trecut alaturi de ei de un moment dificil. Vreau sa ii dedic cele trei goluri mamei mele”, a spus Immobile, potrivit tuttomercatoweb.com.



“Mister voia sa ma inlocuiasca, se temea pentru recordul sau de patru goluri intr-un singur meci din cupele europene. Ne-am distrat putin”, a spus atacantul.

Lazio a evitat Arsenal, Milan, Dortmund sau Atletico Madrid la tragerea de azi. A picat cu Dinamo Kiev in optimi.