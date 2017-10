Hopaaaa! :)) Portarul lui Beer Sheva l-a luat la driglinguri pe Budescu. Ce a facut in fata lui

Budescu n-a crezut ca i se poate intampla asa ceva in fata unui portar. :)

Vedeta Stelei i-a dat emotii mari lui Goresh in minutul 2, cu un sut care a trecut incredibil pe langa bara. Portarul si-a luat revansa in repriza a doua, cu un dribling superb in fata celui mai tehnic jucator al lui Dica.