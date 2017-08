Hagi abia asteapta meciurile cu FC Salzburg: "Vor fi extrem de frumoase!" Ce a spus despre adversara

UEFA Champions League: Steaua - Sporting, miercuri, 23 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Gheorghe Hagi a declarat in conferinta de presa ca FC Viitorul are multe aspecte in comun cu FC Salzburg, insa adversara constantenilor in play-off-ul Ligii Europa este mai experimentata si are mai multi bani. FC Viitorul nu are nimic de pierdut, astfel ca trebuie sa joace cu incredere si curaj, a mentionat Hagi.

"O dubla importanta. Avem in comun cu adversarii nostri anumite lucruri, suntem doua echipe campioane, tinere, care investesc in tineri, care joaca un fotbal ofensiv, doua echipe care totdeauna incearca sa castige. Aceste lucruri ma fac sa cred ca o sa iasa o dubla importanta, frumoasa, un meci frumos si speram ca noi sa iesim castigatori. Am incredere in echipa, am avut dupa luna pe care am petrecut-o jucand din trei in trei zile doua zile si jumatate pauza, ne antrenam de trei zile, se pare ca lucrurile sunt bune, i-am vazut cu entuziasm, motivati, abia asteapta sa jucam meciul si speram sa facem un meci foarte bun, un rezultat pozitiv acasa.



Adversarul are o istorie mult mai mare decat noi, bani mai multi, puternici, cu experienta, dar speram sa fim mai buni decat ei. Vor fi doua meciuri extreme de frumoase. Speram sa ne ridicam la inaltimea meciului, cu mentalitate buna, cu incredere si cu curaj. Nu avem nimic de pierdut, din contra, sa jucam cu toata increderea, cu curaj si cu fotbalul pe care il stim", a spus Hagi.

Gheorghe Hagi considera ca jocurile cu FC Salzburg se vor disputa la o intensitate mare. "Important e sa jucam, sa marcam goluri, cu spiritul de a castiga meciul. Mintea mea si a jucatorilor este la meciul de maine, sa facem un meci bun, avem multe in comun cu adversarul, dar ei au mai multa experienta. Vor fi un ritm si o intensitate foarte mare. Vor fi doua meciuri spectaculoase. Maine trebuie sa nu facem greseli,sa stam bine, sa facem fotbalul pe care il stim. O sa incercam sa iipunem in dificultate. Sper sa fu inspirat. Jocul fara minge trebuie sa fie foarte bun maine din partea fiecarui jucator", a afirmat el.

Hagi a precizat ca pentru FC Viitorul o calificare in grupe ar fi ceva fantastic. "Calificarea ar fi ceva fantastic. ar fi un lucru extraordinar. Am face iar un lucru nemaipomenit. Orice performanta mare ar fi incredibila pentru noi. Eu am convingerea ca avem sansa noastra egala cu a lor, vom vedea daca va fi asa si pe teren. Singurul dezavantaj mare pe care il avem este ca jucam al doilea meci in deplasare", a adaugat tehnicianul.

Meciul FC Viitorul - FC Salzburg, din prima mansa a play-off-ului Ligii Europa, va avea loc joi, de la ora 21.45.

Sursa: News.ro