Gnohere, nominalizat la jucatorul etapei in Europa League! Al doilea stelist care poate castiga. Voteaza aici

Beer Sheva 1-2 Steaua / Harlem Gnohere a reusit dubla in 5 minute pentru Steaua in Europa League.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Gnohere s-a suparat ca n-a fost titular in locul lui Alibec, insa a intrat pe teren si a deschis scorul la 20 de secunde. Gnohere a reusit dubla 5 minute mai tarziu, iar acum e nominalizat la titlul de jucatorul etapei in Europa League. Budescu a castigat acest trofeu dupa prima etapa, in urma victoriei cu Plzen.



Atacantul Stelei poate fi votat pe site-ul uefa, pana la ora 16:00.