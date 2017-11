GLUMA ZILEI printre stelisti: "Cati dinamovisti merg joi seara la meciul cu Hapoel BEI SHEVA?" :)

O gluma rautacioasa s-a raspandit astazi pe retelele sociale

Dupa ironiile cu "pizza Quattro FromHagi" de ieri, petrecaretii de la Dinamo sunt vizati de o alta gluma devenita viral pe retelele de socializare.

"Cati dinamovisti merg joi seara la meciul cu Hapoel BEI SHEVA?" :) - e ironia cu care stelistii fac trimitere la meciul din Europa League, dar si la evenimentele recente de la Dinamo.



Miriuta i-a iertat

In timp ce fanii lui Dinamo sunt indignati ultimele evenimente petrecute in lotul echipei, antrenorul Vasile Miriuta a anuntat aseara ce are de gand sa faca cu jucatorii problematici de la Dinamo.

Nedelcearu, care nu se afla la prima abatere, a primit un ultimatum din partea conducerii de la Dinamo.

"I-am amendat, vor mai fi niste sanctiuni. Sa vedem mai departe cum va fi. Fiecare merita o a doua sansa in viata, cred ca s-a facut prea mult caz pe acest subiect"

"Am avut o discutie cu Nedelcearu astazi, ca de la tata la fiu. I-am explicat pentru ultima oara si sper sa fi inteles. Asta daca vrea sa faca ceva in cariera sa. Am stat de vorba 20 de minute cu el intre patru ochi", a explicat Miriuta la DigiSport.

