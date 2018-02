Becali, DISTRUS dupa DEZASTRUL cu Lazio! Prima reactie: "Niciodata n-am fost asa spulberati, am fost JALOANE" Ce promisiune a facut

Lazio 5-1 FCSB | Becali vrea sa uite masacrul de pe Olimpico. E cea mai neagra amintire pe care o va pastra din fotbal.

Patronul Stelei promite ca nu va mai vorbi niciodata despre adversari inaintea meciurilor europene.

"In timpul meciului voiam sa spun ca nu mai vreau sa vorbesc de fotbal in viata mea. Hai, totusi, sa vorbesc, dar la locul meu, cu bun simt. Cred ca am intrecut putin masura, nu ne putem compara cu ei. Niciodata n-am fost dezamagit de fotbal ca in seara asta, dar niciodata! De acum incolo va promit ca atunci cand va fi vorba de fotbal european, eu n-o sa mai vorbesc.

Cand e vorba de fotbal european, gata, nimic! Am fost penibil cand am spus ce am spus. E diferenta mare de clasa, de filosofia fotbalului, de tot. Am mai jucat cu Chelsea, cu Real, ne-au batut. Dar ca in seara asta.... am fost niste jaloane. A fost lipsa de barbatie, de incredere, nu stiu ce sa mai spun...", a spus Becali la Digisport