Gigi Becali a facut anuntul final! Alibec lipseste mai mult decat se anticipa: "Imi pare rau de el, era amarat!" Cine poate aduce golul cu Lazio

Gigi Becali isi pune toate sperantele in Man, Budescu sau Tanase in vederea unui rezultat pozitiv cu Lazio in aceasta seara.

Patronul Stelei a vorbit si despre situatia lui Alibec, despre care a spus ca va lipsi nu mai putin de doua saptamani.



"Eu un meci important pentru ca promovam jucatorii tineri. Pentru ca putem castiga 1,5-2 milioane de euro. Primul "11" la noi nu conteaza. Ori primul "11", ori al doilea "11" e la fel de important. Normal, ar trebui Gnohere sa marcheze. Dar eu am incredere in Man, Budescu, Tanase. Coman, in repriza a doua. Cu siguranta, va intra si el.

Alibec are o mica leziune. Sta doua saptamani. El a fortat din dorinta de a juca. Statea si dupa program. Trebuia sa se gandeasca mai devreme la asta. Imi pare rau de el ca era amarat", a declarat Gigi Becali inainte de meci.