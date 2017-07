Filip a luat rosu la ultimul meci in Europa, acum 5 ani. Ce mesaj le-a transmis UEFA dinamovistilor inainte de meciul cu Bilbao :))

Dinamo joaca impotriva lui Bilbao in Europa.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Dinamo a jucat ultima data in Europa cu Metalist Harkov, in august 2012, cand dinamovistii au fost eliminati dupa 0-2 si 1-2 cu echipa in Ucraina.

Filip a luat cartoas rosu in retur, in minutul 82, insa va putea juca in meciul urmator in Europa, cu Bilbao, 5 ani mai tarziu. Cartonasul rosu se prescrie dupa 2 ani, anunta UEFA.

"Ni s-a transmis clar, printr-un document, ca Steliano Filip poate juca. Cartonasul rosu "s-a prescris" dupa doi ani de cand l-a luat, iar noi n-am mai jucat din diverse cauze in cupele europene din 2012. Astfel ca Steliano Filip poate evolua fara probleme", au declarat oficialii dinamovisti pentru Gazeta.

Echipa lui Dinamo la ultimul meci in Europa, in 2012:

Balgradean - Luchin, Dragos Grigore, Koulibaly, Nica - Cosmin Matei, Galchev, Boubacar, Catalin Munteanu, Curtean - Tucudean