FCSB - LAZIO // Scandal urias in lotul italienilor: Felipe Anderson a sarit sa BATA antrenorul si a fost exclus din lot!

Lazio a pierdut surprinzator cu Genoa in Serie A, iar partida s-a incheiat cu scandal in lotul adversarei FCSB.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Lazio a fost invinsa luni seara de Genoa cu 2-1 pe Olimpico, insa echipa lui Simeone Inzaghi ramane pe locul 3 in Serie A, cu un punct in fata lui Inter.

Partida s-a incheiat cu scandal in vestiarul echipei din Roma, scrie ziarul La Repubblica. Potrivit jurnalistilor intalieni, Simeone Inzaghi i-a reprosat atitudinea lui Anderson de pe teren, din minutul 70 de cand a fost introdus. Se pare ca brazilianul a raspuns, ba chiar a sarit sa-l imbranceasca pe antrenor, iar cei doi au fost despartiti de colegi.

Mai mult, jucatorul a intarziat doua ore la antrenamentul de luni, iar directorul sportiv al clubului l-a bagat in sedinta.

Lazio a decis sa-l excluda din lot pe Anderson, care se antreneaza separat in aceasta saptamana. El a fost deja exclus din lot pentru partida urmatoare, cu Lazio, si ramane de vazut daca va fi inclus in lotul pentru partida cu FCSB de la Bucuresti, de pe 15 februarie, in direct la ProTV.

"Clubul ii transmite un mesaj puternic. Faptul ca echipa e pe locul 3 si are o perioada buna se datoreaza exclusiv grupului si nu unui singur jucator. Inzaghi ii arata lui Anderson ca asemenea atituine nu va fi tolerata, indiferent de numele jucatorului", scrie ziarul italian.

Simeone Inzaghi a primit si o veste buna in aceasta saptamana. Sarbul Milinkovic-Savic si Lulic au fost recuperati si vor putea fi folositi cu Napoli.