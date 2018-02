FCSB - LAZIO, JOI LA PRO TV // Italienii au dezvaluit punctul slab al lui Lazio: "Trebuie gasita o solutie urgenta!" Surpriza: cine va juca in meciul din Europa League

Fara victorie in ultimele 4 meciuri, Lazio trece printr-o perioada dificila.

Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00 Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Trei infrangeri consecutive in campionat cu AC Milan, Genoa si Napoli, plus un egal in Cupa in partida tur cu Milan, reprezinta bilantul ultimelor 4 partide pentru Lazio. Echipa lui Simone Inzaghi a iesit in afara locurilor de UEFA Champions League iar presa din Italia pune aceste rezultate pe seama defensivei!

Daca Radu Stefan si olandezul Stefan de Vrij, cel din urma fiind curtat de cluburile mari din Premier League, reprezinta puncte fixe in apararea lui Inzaghi, al 3-lea post din aparare este cel care provoaca incertitudine: "Inzaghi trebuie sa gaseasca o solutie urgenta in defensiva, nu mai este timp de pierdut. Am intrat in partea decisiva a sezonului. Lazio joaca in Europa si are obligatia de a trece e o echipa cu un nivel mai scazut. Trebuie sa-si revina si in campionat, acolo unde s-a ingreunat drumul spre Champions League. De Vrij si Radu sunt certitudinile antrenorului, dar mai ramane un loc liber.



Bastos si Wallace alterneaza, insa evolutiile lor au dezamagit in ultima vreme. Caceres abia a sosit, dar e pregatit sa joace, la fel ca tanarul Luiz Felipe. Acesta ar putea evolua in Europa League. Antrenorul trebuie sa ia o decizie in privinta celui de-al treilea om din aparare. Se primesc tot mai multe goluri, iar Lazio nu-si mai permite pasi gresiti" este analizata situatia de la Lazio pe site-ul Cittaceleste.

Brazilianul Luiz Felipe, 20 de ani, a jucat mai mult in Europa League in acest sezon, avand 6 partide in competitia europeana, in timp ce in campionat a fost o singura data titular si in alte 5 partide a intrat din postura de rezerva. El a fost adus vara trecuta de la Salernitana si este evaluat la 800.000 de euro.