FCSB - Lazio, 22:00, PROTV // Miza URIASA: 2 milioane de euro pentru ros-albastri! Ce echipa foloseste Dica diseara

Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio

A sosit ora adevarului pentru FCSB-ul lui Dica. Vicecampionii intalnesc una din revelatiile sezonului in Serie A. Lazio are un sezon excelent, iar echipa lui Simeone Inzaghi tineste sus in acest sezon de Europa League.

Dar dupa ce a fost una din primele echipe calificate in primavara europeana din faza grupelor, FCSB spera si ea sa dea lovitura. E importanta si miza financiara, pe langa performanta de a elimina Lazio. Becali strange 2 milioane de euro daca FCSB trece de italieni. Sunt 500.000 de euro garantati de UEFA pentru aceasta faza, iar calificarea in optimi ar mai aduce alti 750.000 de euro. Cu incasarile din biletele pentru optimi, ceva mai mult de 1 milion de euro.

UPDATE: Gigi Becali a anuntat ca Alibec are probleme medicale si va fi inlocuit cu Gnohere in aceasta seara.



Echipele probabile

FCSB: Vlad - Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic - Pintilii, Nedelcu, Man, Budescu, Fl. Tanase - Gnohere

Lazio: Strakosha, Bostos, Luiz Felipe, Caceres - Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku - Nani, Caicedo