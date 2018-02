FCSB - LAZIO, 22:00, PROTV // Hagi, SPION pentru italieni: "Stelistii se vor enerva pe mine!" Ce le-a spus despre echipa lui Dica

13:09 Hagi: "Lazio sa nu-si faca iluzii!"



Gica Hagi a vorbit cu presa italiana despre echipa lui Dica, pe care o numeste "Juventus al Romaniei".





"Steaua e experimentata si, intr-o zi buna, poate bate echipe valoroase. Asa ca Lazio sa nu-si faca iluzii ca meciul va fi usor. Calificare e deschisa. Steaua e un club mai puternic si acum sta iar bine economic, cumpara cei mai buni jucatori, ca si cum ar fi Juventus al Romaniei. Cinci sau sase jucatori au fost crescuti insa in Academia Viitorului", a spus Hagi in e Corriere dello Sport.



"Sunt jucatori ce au meciuri cu echipa nationala si in Europa. Lotul e valoros, iar in fotbal trebuie sa crezi si eu zic ca Steaua poate trece mai departe, dar nu are voie sa greseasca nimic. Are fotbalisti talentati, mai ales in atac, ce stiu sa gestioneze astfel de meciuri.



Lazio e mai valoroasa per total si poseda o mare personalitate, dar daca Steaua va prinde o zi buna ii va fi greu. Despre defecte nu va spun nimic, altfel se vor enerva pe mine. Il las pe Simone Inzaghi sa le descopere singur, sa vedem daca se va descurca", a mai spus Hagi.