Faza incredibila in Man United 1-0 Rostov. Mourinho i-a trimis o BANANA lui Rojo in timpul meciului :)) FOTO

Man United a invins-o pe Rostov cu 1-0 acasa si s-a calificat in sferturile Europa League dupa 1-1 in deplasare, in Rusia. Singurul gol a fost marcat de Mata, din pasa lui Ibrahimovic, insa Rojo a fost protagonistul celei mai tari faze a meciului.

Acesta a primit o ...banana de pe margine, de la Mourinho, chiar in timpul meciului! Fructul a fost pasat intre cateva persoane pana a ajuns la Rojo, care l-a mancat in timpul meciului!

Bananele contin carbohidrati, substante care iti dau energie. E greu de crezut ca Rojo a avut totusi un "boost" de energie de la o banana :)