"Extraterestrul" Cuenca, impresionat de Steaua: "Au fost prea buni, pot face lucruri frumoase"

Isaac Cuenca, jucator crescut de Barcelona, a fost impresionat de forta Stelei.

Cuenca a jucat la Barcelona intre 2011 si 2014, dupa care a schimbat mai multe echipe precum Ajax, Deportivo La Coruna si Bursaspor. Chinuit de accidentari, jucatorul a semnat anul acesta cu Beer Sheva , care il plateste cu 55.000 de euro pe luna. Jucatorul a avut doar cuvinte de lauda pentru stelisti.





"Am incercat sa facem tot ce depinde de noi pentru a caştiga, dar am intalnit o echipa prea buna. FCSB mi s-a parut o echipa foarte puternica, poate face lucruri frumoase. Am incercat sa jucam, dar adversarul a fost prea bun. Unii dintre jucatorii noştri au fost accidentati, dar puteam face mai mult, pentru ca am avut sprijinul publicului", a declarat Cuenca la Telekom Sport.