"Este un scor rusinos! S-a terminat, de acum ne concentram pe campionat" Ce a spus Florinel Coman dupa umilinta de pe Olimpico

Lazio 5-1 Steaua / Echipa lui Nicolae Dica nu a reusit sa apere victoria cu 1-0 din tur de pe National Arena.

Florinel Coman a fost unul dintre putinii jucatori care au avut o evolutie buna in partida din deplasare cu Lazio, reusind sa paseze la golul lui Gnohere.

"Ati vazut, Lazio e o echipa mare, nu ne-au dat nicio sansa, am pierdut calificarea, trebuie sa mergem inainte, ne axam pe campionat. Un meci foarte prost pentru noi. Ne asteptam la mai mult, normal, am facut un tur foarte bun, am venit increzatori, dar ne-au luat pe sus si este un scor rusinos.



Nu am fost suparat (ca n-a fost titular), ne-am dorit cu totii sa castigam. In tur a fost alt meci, ne-am facut prost temele sa spun asa. Este o diferenta, este o foarte greu sa jucam in deplasare, ati vazut ce suporteri. S-a terminat, acum trebuie sa ne concentram pe campionat. Nu o sa mai jucam din 3 in 3 zile, o sa ne concentram pe campionat" a spus Florinel Coman la Pro X.