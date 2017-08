"E greu s-o vezi doar pe Steaua in Europa!" Dinamovistii, dezamagiti de eliminare! Mesajul jucatorilor

Dinamovistii anunta ca se vor concentra pe campionat, dupa eliminarea din Europa League.

Dinamo a pierdut cu 3-0 la Bilbao, iar acum ramane doar cu competitiile interne. Dinamovistii spera sa castige titlul dupa 10 ani!

"Atat putem noi, asta e valoarea noastra, e bine ca am picat cu Athletic ca sa vedem unde ne e locul.

Trebuie sa uitam ca luni avem meci, sa ne concentram pe campionat si la anul sa jucam cu alta echipa puternica si sa fim pregatiti.

Da, tot aud ca trec printr o perioada proasta, va spun eu ca nu trec prin nicio per proasta, anul trecut pe vremea asta eram rezerva si acum titular in Europa", spune Hanca.



"Imi pare rau, a fost o experienta frumoasa pentru noi, suporterii nostri sunt foarte buni, nu am ce sa mai spun despre ei.

E greu sa vezi ca doar Steaua e in Europa, imi pare rau si pentru Craiova si pentru Astra.

Am exersat toata saptamana fazele fixe si am luat goluri din faze fixe", spune Nedelcearu.



"E o seara trista, sunt suparat ca de o saptamana vorbim de faze fixe, la sedinta de azi la fel si am luat goluri din faze fixe.

Sper sa isi revina jucatorii pana la meciul cu Gaz Metan, emotional, ca fizic se recupereaza, ne vom concentra pe campionat. Ma ma intereseaza ironiile celor de la FCSB.Imi pare rau pentru Craiova si Astra, dar atat putem pana acum", a spus Contra.