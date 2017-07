E asta sansa uriasa a oltenilor? Milan anunta ca vine in Romania fara 4 superfotbalisti. Cine va absenta

AC Milan a facut spectacol cu Bayern Munchen astazi si a invins cu 4-0, cu golurile lui Kessie, Cutrone (x2) si Calhanoglu. Italienii vor veni la Severin fara 4 "grei".

AC Milan nu se va baza la meciul cu CSU Craiova, de la Severin, de joi, pe patru fotbalisti de talie mondiala. Noile transferuri Bonucci si Biglia nu vor veni in Romania. De asemenea, golgheterul Bacca si un alt atacant, Niang, nu vor face deplasarea.

Potrivit presei italiene, Carlos Bacca nu face deplasarea pentru ca se va transfera saptamana viitoare la Olympique Marseille, in Ligue 1.

Hakan Calhanoglu, unul dintre fotbalistii achizitonati de AC Milan in aceasta vara, a vorbit despre meciul cu CSU Craiova.

"E fantastic ca am inscris, am jucat foarte bine astazi, atat in prima repriza, cat si in cea de-a doua. Avem nevoie de timp pentru a creste, dar trebuie sa o facem cat mai repede. Vom vedea ce echipa suntem contra Craiovei", a spus fotbalistul turc.