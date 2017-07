Doi au trecut, doi au cazut. Fostii stelisti Mitrea si Radut sunt in turul 3 al UEL, in timp ce Bus a marcat, dar a fost eliminat

Stranierii Bogdan Mitrea si Mihai Radut au obtinut calificarea, alaturi de echipele lor, AEL Limassol, respectiv Lech Poznan, in turul 3 al UEFA Europa League. Sergiu Bus si Adrian Avramia au fost eliminati.

Lech Poznan, cu Mihai Radut pe teren din minutul 46, a invins cu 2-0 echipa norvegiana Haugesund si s-a calificat in turul 3 al UEFA Europa League. In tur, scorul fusese 3-2 pentru Haugesund. In turul urmator, formatia poloneza a lui Radut va da peste FC Utrecht, din Olanda.

De cealalta parte, AEL Limassol cu Bogdan Mitrea integralist, s-a impus cu 2-1 in fata celor de la Progres Niederkorn, din Luxemburg, dupa ce in tur invinsese cu 1-0. Astfel, formatia lui Mitrea va juca in turul urmator cu Austria Viena.

In schimb, Sergiu Bus, marcator pentru Levski in meciul cu Hajduk Split, a parasit competitia. Bulgarii au fost invinsi pe teren propriu cu 2-1 de Hajduk, dupa ce pierdusera si meciul tur cu 0-1.

Dinamo Brest, echipa lui Adrian Avramia, a fost invinsa cu 3-0 pe teren propriu de Altach, din Austria, dupa ce in tur scosese un 1-1.