Dinamo vrea mai multi suporteri ca Steaua pe National Arena! Contra: "Putem sa producem surpriza!"

Contra le cere dinamovistilor sa umple National Arena cu Bilbao.

La meciul dintre FCSB si Viktoria Plzen, incheiat la egalitate, scor 2-2, au asistat 33.795 de spectatori.

Contra s-a declarat bucuros de faptul ca tatal lui Rivaldinho, celebrul Rivaldo, poate ajunge la meciul de pe Arena Nationala, insa a subliniat ca el nu va face echipa in functie de cine este in tribuna. "Daca ar fi sa fac primul 11 dupa parinti, atunci ar trebui sa joace toti cei 24 de jucatori. Ma bucur ca Rivaldo poate ajunge la meci, dar nu fac formatia in functie de cine este in tribuna. Sper ca maine sa fie mai multi dinamovisti in tribune decat au fost stelisti aseara. Suporterii lui Dinamo sunt speciali, nu se pot compara cu cei de la FCSB", a spus tehnicianul.

Cosmin Contra se asteapta ca dinamovistii sa le puna probleme celor de la Athletic Bilbao. "Dupa o lunga perioada de asteptari, revenim in cupele europene, unde avem cel mai puternic adversar pe care il puteam intalni. Bilbao e o echipa pe care o respect foarte mult, cu o filozofie extraordinara. Prima sansa este de partea lor, dar ma astept sa le punem probleme, sa jucam asa cum stim noi mai bine. Daca vom reusi sa ajungem la Bilbao cu un rezultat pozitiv, cred ca avem sansa sa producem surpriza", a afirmat el, adaugand ca dubla cu Athletic Bilbao nu reprezinta cele mai importante meciuri din cariera sa de antrenor.

Contra si-ar dori ca dinamovistii sa poata repeta performanta lui Radamel Falcao (doua goluri) din finala din 2012 a Ligii Europa, disputata pe Arena Nationala si castigata de Atletico Madrid cu scorul de 3-0 in fata echipei Athletic Bilbao. "Sper ca oricare jucator din ofensiva sa poata fi Falcao din finala Ligii Europa, dar sunt realist, nu cred ca va fi un scor asa mare ca atunci. Sper insa sa fie un rezultat pozitiv pentru noi. Nu am probleme de lot, toata lumea e disponibila".



Antrenorul echipei Dinamo a mai spus ca nu stie nimic despre plecari de jucatori de la gruparea bucuresteana. "Steliano Filip e jucatorul lui Dinamo si nu e usor ca el sa fie concentrat atunci cand e intrebat mereu daca pleaca. Sunt sigur ca atunci cand va veni timpul va face fata la orice echipa. Vom vedea la momentul oportun ce solutii vom avea sa inlocuim jucatori care ar putea pleca", a afirmat el.

Pe parcursul conferintei de presa, Contra, care a discutat si in spaniola cu jurnalistii din Spania, l-a corectat de cateva ori pe traducator.