Dica: "Nu regret ca am lasat jucatori acasa, obiectivul principal e campionatul!" De ce i-a cerut lui Balasa sa execute lovitura libera in locul lui Alibec

Viktoria Plzen 2-0 Steaua. Cehii au reusit pentru prima data sa castige un meci contra romanilor.



Dica era constient ca il astepta un meci greu si da vina si pe ghinion pentru rezultatul din aceasta seara. Antrenorul Stelei ramane insa calm: echipa este pe primul loc in grupa de Europa League si pe locul secund in campionat.

Dica a explicat si momentul din repriza a doua atunci cand Alibec si Balasa s-au certat pe minge. Dica a cerut ca Balasa sa execute lovitura libera deoarece era o pozitie pentru un jucator de picior stang.

"Stiam ca ne asteapta un meci foarte greu. Nu am facut un meci bun in aceasta seara. Cei de la Plzen au reusit sa marcheze doua goluri si asa s-a scris istoria jocului. Nu am vorbit cu baietii in vestiar, niciodata nu vorbesc imediat dupa meci.

Am spus sa execute Balasa acea lovitura libera pentru ca era o pozitie pentru un jucator de picior stang. Alibec nu avea cum sa execute de acolo.

Nu regret ca am lasat jucatori in afara lotului, obiectivul principal este campionatul. Eram deja calificati, dar ne doream sa castigam si acest joc. Meciul cu Astra este unul important. Antrenez jucatori cu caractere puternice, nu s-a intamplat nimic. Suntem pe primul loc in Europa, pe locul 2 in campionat", a declarat Nicolae Dica la ProTV.