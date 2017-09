Dica a pus "biciul" pe ei la pauza. "Prima repriza a fost cea mai slaba de cand sunt eu la Steaua"

Lugano 1-2 FCSB | Budescu si Morais au marcat.

Dica a explicat cum a reusit Steaua sa intoarca scorul in a doua repriza cu Lugano:

"Am obtinut 3 puncte foarte greu dar stiam ca vom avea un joc dificil. Chiar daca ei in campionat nu au un moment bun, stiam ca sunt agresivi. Prima reprize a fost una dintre cele mai slabe de cand am venit eu, dar repriza a doua am jucat bine.

Am intrat relaxati in prima repriza dar dupa pauza s-a schimbat totul. A fost un discurs mai dur la pauza, au inteles iar lucrurile s-au schimbat. Nu vreau sa vorbesc despre jucatorii care m-au dezamagit. Gnohere a incercat sa ajute echipa atat de mult cat a putut, important e ca am castigat.", a declarat Dica la PRO X.