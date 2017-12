Dica a dezvaluit ce s-a intamplat cu Alibec: "Nu stiu daca va mai juca..." Reactie de ultima ora

Denis Alibec s-a accidentat din nou si nu poate juca pentru Steaua impotriva lui Lugano.

Atacantul are probleme cu genunchiul si a fost trimis de club la analize. Dica nu stie daca se va mai putea baza pe el in jocurile oficiale ramase pana la finalul anului.

"Mari schimbari e greu sa facem in echipa de start, vom avea doar 17 jucatori pe foaia de joc. E o problema pentru noi, dar ne vom descurca. Dupa meciul cu Juventus, Alibec a avut o problema la genunchi. A facut un RMN ieri, am inteles ca nu poate juca maine si de aceea nici acum nu e la antrenament. Nu stiu daca ne vom putea baza pe el, depinde foarte mult si de el sa-si doreasca sa joace si de cat va putea sa joace. Nu poti sa stii daca in doua zile sau trei zile se va face bine. Vom vedea daca va fi apt in continuare", a spus Dica.