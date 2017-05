Delegare de top pentru Ovidiu Hategan! Va arbitra returul dintre Manchester United si Celta Vigo din EL

Lyon - Ajax e joi seara, de la ora 22:00, in direct la Sport.ro!

Dupa ce a arbitrat la EURO, Ovidiu Hategan a mai prins un meci de top din Europa. A fost delegat de UEFA la partida retur dintre Manchester United si Celta Vigo din semifinalele Europa League. Englezii au castigat cu 1-0 in tur si sunt favoriti la castigarea trofeului.

Echipa lui Mourinho are sanse mari sa intalneasca Ajax in finala din Suedia, dupa ce echipa olandeza a s-a impus cu 4-1 in fata lui Lyon.

Hategan este cel care a "calificat-o" pe Ajax in semifinale. A arbitrat reuturul din sferturi Schalke - Ajax 3-2.

Hategan a mai arbitrat 4 meciuri in Cahmpions League.

Barcelona – Celtic 7-0

Basel – PSG 1-2

Napoli – Dinamo Kiev 0-0

Juventus – Porto 1-0



E cea mai inalta delegare a unui arbitru roman in cupele europene de la finala Champions League Ajax – Milan din ’95 – Craciunescu.

Ultimul roman intr o semifinala europeana: Ioan Igna in 1986: Dukla Praga – Dinamo Kiev, in Cupa Cupelor.

Dinamo Kiev a castigat atunci trofeul si a ajuns sa joace Supercupa Europei cu Steaua.