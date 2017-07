Declaratie de senzatie a lui Becali: "Ce are Mbappe si nu are Man?" :)) Ce scor isi doreste la Steaua - Plzen

Steaua - Plzen, marti la ProTV de la 20:30

Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV!

Gica Hagi a declarat in finalul sezonului trecut ca Mbappe, senzatia din Champions League, care a dus-o pe Monaco pana in semifinalele Champions League, nu are nimic in plus peste Florinel Coman, atacantul Viitorului.

Becali l-a ironizat pe Hagi, spunand in gluma: "Pot sa zic si eu ca Hagi, ce are Mbappe si nu are Man? Sau ce are in plus Suso (mijlocasul dreapta al lui AC Milan) si nu are Man?", a spus Becali pentru Sport.ro

Man a fost eroul Stelei in ultimul meci, castigat cu 2-1 dupa golul tanarului mijlocas dreapta din minutul 92.

Acesta a tinut sa adauge ca spera la un scor de 2-0 in meciul cu Viktoria Plzen, in turul dublei din Champions League.

"Vreau un 2-0 dar asta nu inseamna ca le subminez puterea cehilor, sau ca ii ironizez. Sper sa vina 30.000 de fani la meci", a spus Becali.