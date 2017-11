"De el ce sa mai zic?! Are nevoie de un cantonament adevarat!" A renuntat Gigi la visul milioanelor pentru Alibec in iarna?

Viktoria Plzen 2-0 Steaua. Echipa lui Dica a pierdut primul meci din grupele Europa League.

Cehii au reusit sa castige pentru prima data in fata Stelei dupa ce s-au mai intalnit cu romanii in alte trei randuri in acest sezon.

Alibec a iesit la rampa in acest meci. Nu prin reusite, ci prin ratari monumentale. Atacantul Stelei a avut trei faze importante de gol, in una dintre ele a fost singur cu portarul, insa nu a reusit sa inscrie.

Dupa meci, Gigi Becali s-a declarat nemultumit de evolutia fotbalistului pe care spera sa ia 10 milioane de euro si i-a transmis sa se puna la punct cu pregatirea fizica.

"De Alibec ce sa mai zic, ce pot sa spun acum?! El trebuie sa treaca de perioada asta de vacanta, sa faca un cantonament bun, sa se puna la punct cu pregatirea fizica. El isi face bine fazele, dar... a fost si o faza la care a alunecat. Baiatul are, insa, atitudine, se vede ca incearca, ca isi doreste.", a declarat Gigi Becali la ProX.